Безопасная красота: как защититься от гепатитов

29 июля, 2019, 11:37

Ежегодно среди украинский находят более 9000 случаев инфицирования вирусами гепатита В и С. Только каждый пятый человек с хроническим гепатитом С и каждый десятый - с хроническим гепатитом В - знают о своем диагнозе

Накануне дня борьбы с гепатитом, Центр общественного здоровья Украины проводит в Киеве публичное экспресс-тестирование в трех районах города: на Контрактовой площади, Троещине и на Трухановом острове. За первый день более 120 желающих прошли экспресс-тест на гепатит!

"Один из главных путей распространения гепатитов В и С - кровь. Она может оставаться на оборудовании в салонах красоты, татуировки и стоматологических кабинетах", - замечает Владимир Курпита, генеральный директор Государственного учреждения "Центр общественного здоровья МЗ Украины".

Выделяют три наиболее распространенные виды гепатитов: А, В и С.

Вирусный гепатит А передается через загрязненную воду и пищу. Чтобы не заразиться, нужно мыть руки, овощи и фрукты, кипятить воду, вакцинироваться раз в 5-8 лет.

Вирусный гепатит В передается через контакт с кровью, половым путем, от матери к ребенку. Он неизлечим. Единственный способ уберечься - трехступенчатая вакцинация младенцев. Таким образом вы обеспечиваете ребенку защиту более чем на 20 лет.

Вирусный гепатит С передается через инфицированную кровь. Грозит циррозом или раком печени. Его можно вылечить, и в Украине для этого есть лекарство - их можно получить бесплатно. Курс лечения - 3 месяца. Но вакцины от гепатита С нет. Используйте презерватив, одноразовые гигиенические средства, стерильные инструменты, чтобы уберечься от болезни.

"Самостоятельно диагностировать гепатит почти невозможно", - замечает можно пройти у врача-инфекциониста в учреждениях здравоохранения или даже дома. Тест в аптеке стоит от 40 грн.

ТОП-5 СОВЕТОВ ОТ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ КРАСОТЫ:

Совет от владелицы студии маникюра Валентины Кадыровой: "Спрашивайте о стерилизации Если вам показывают ультрафиолетовую шкаф или говорят, что протирают их спиртом - бегите! Все многократные инструменты должны пройти полную стерилизацию. Вспомогательные средства - одноразовые".

Совет от тату-мастера Анны Ковалевой: "Все одноразовые инструменты или детали - иглы, наконечники, пилочки, бафы, должны открываться только при вас!".

Совет от стоматолога-ортодонта Екатерины Зайцевой: "Обратите внимание на мебель! Они должны быть изготовлены из таких материалов, которые пригодны чистится. А в стоматологическом кабинете не могут быть поклеены обои - только краска на стенах, потому что она моется!".

Совет от Елена Бидованець, врач-инфекционист сектора лечения вирусных гепатитов Центра общественного здоровья: "Спрашивайте обо всем, что вас интересует! Грамотный специалист всегда будет открыт к этому, ведь его работа - это не только красота, но и ее безопасность!" .