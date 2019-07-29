Бессмертный: мы модифицировали "Минск", там нет Медведчука
Об этом передает Lb .
"Мы его (минский процесс, - Ред.) уже модифицировали - там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация: это означает, что изменен объект и мне кажется, что это шанс. Но над этим надо задумываться и начать делать что-то" - заявления Бессмертный.
Он добавил, что необходимо привлекать другие кадры и минскому формату не хватает общественной составляющей.
"Теперь по фактора привлечения других кадров. Привлечение может быть различным: формальным, фактическим, аналитическим, сфере безопасности и так далее. Вот я бы попробовал эти вещи развивать вокруг. Более того, чего явно не хватает - не хватает общественной составляющей. Мы имеем дело с особым явлением, которое называется война. И если мы осознаем это, то против войны надо бороться всеми инструментами - иногда даже теми, которые просто мы не осознаем, что они сыграют свою роль ", - пояснил политик.
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