Бессмертный: мы модифицировали "Минск", там нет Медведчука

29 июля, 2019, 12:05

Об этом передает Lb .

"Мы его (минский процесс, - Ред.) уже модифицировали - там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация: это означает, что изменен объект и мне кажется, что это шанс. Но над этим надо задумываться и начать делать что-то" - заявления Бессмертный.

Он добавил, что необходимо привлекать другие кадры и минскому формату не хватает общественной составляющей.

"Теперь по фактора привлечения других кадров. Привлечение может быть различным: формальным, фактическим, аналитическим, сфере безопасности и так далее. Вот я бы попробовал эти вещи развивать вокруг. Более того, чего явно не хватает - не хватает общественной составляющей. Мы имеем дело с особым явлением, которое называется война. И если мы осознаем это, то против войны надо бороться всеми инструментами - иногда даже теми, которые просто мы не осознаем, что они сыграют свою роль ", - пояснил политик.