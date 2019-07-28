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Espreso.tvОбществоЗеленский в День крещения Киевской Руси-Украины призвал к межконфессиональному диалогу

Зеленский в День крещения Киевской Руси-Украины призвал к межконфессиональному диалогу


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский в День крещения Киевской Руси-Украины призвал предстоятелей церквей к межконфессиональному диалогу

Об этом Зеленский написал в twitter.

"Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее!" - отметил Зеленский.

 

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