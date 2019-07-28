Зеленский в День крещения Киевской Руси-Украины призвал к межконфессиональному диалогу
28 июля, 2019, 15:14
Президент Украины Владимир Зеленский в День крещения Киевской Руси-Украины призвал предстоятелей церквей к межконфессиональному диалогу
Об этом Зеленский написал в twitter.
"Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее!" - отметил Зеленский.
Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древней государства, ии укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинский. В единстве - наша сила и наше будущее!- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) July 28, 2019
- Напомним, по случаю 1031-летия Крещения Руси-Украины сегодня в Киеве состоялась крестный ход.
- Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) в воскресенье, 28 июля 2019 году, обратился к верующим по случаю Дня крещения Руси-Украины .
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