Зеленский в День крещения Киевской Руси-Украины призвал к межконфессиональному диалогу

28 июля, 2019, 15:14

Об этом Зеленский написал в twitter.

"Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее!" - отметил Зеленский.

Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древней государства, ии укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинский. В единстве - наша сила и наше будущее! - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) July 28, 2019