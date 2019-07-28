За полгода в Украину завезли новых авто на $1,7 млрд
28 июля, 2019, 17:31
С начала 2019 года в Украину завезли новых импортных автомобилей на $1,7 млрд
Об этом со ссылкой на данные Государственной фискальной службы сообщает Центр транспортных стратегий.
Импорт легковых автомобилей в Украине за январь-июнь 2019 года составил $1,691 млрд. Наибольшее количество легковых автомобилей ввезли в Украину из Германии - на сумму $334,3 млн. На втором месте - импорт из Японии, который составил $245,8 млн. Замыкает тройку лидеров США с показателем $207,1 млн.
Также в ГФС сообщили, что в январе-июне Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму $4,9 млн. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и Уганде.
Импорт легковых автомобилей в Украине в 2018 году составил $2,2 млрд.
- Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-май 2019 года составил $2,63 млрд, что на 27,4% больше дефицита за аналогичный период прошлого года.
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