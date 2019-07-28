Вблизи Мелитополя шесть автоматчиков в масках совершили вооруженное ограбление. Объявлен план "Перехват", - СМИ
28 июля, 2019, 10:44
В субботу, 27 июля 2019 года, около 22:00 в дом фермера в селе Долинское Мелитопольского района Запорожской области ворвались злоумышленники
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Запорожья .
Шесть человек в масках были вооружены автоматами. Им удалось похитить более полумиллиона гривен, внедорожник марки Audi Q7 и золотые прикрасты. На территории Запорожской области объявлен план "Перехват".
На данный момент личности преступников устанавливают правоохранители.
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