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Espreso.tvОбществоВблизи Мелитополя шесть автоматчиков в масках совершили вооруженное ограбление. Объявлен план "Перехват", - СМИ

Вблизи Мелитополя шесть автоматчиков в масках совершили вооруженное ограбление. Объявлен план "Перехват", - СМИ

иллюстративное
В субботу, 27 июля 2019 года, около 22:00 в дом фермера в селе Долинское Мелитопольского района Запорожской области ворвались злоумышленники

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Запорожья .

Шесть человек в масках были вооружены автоматами. Им удалось похитить более полумиллиона гривен, внедорожник марки Audi Q7 и золотые прикрасты. На территории Запорожской области объявлен план "Перехват".

На данный момент личности преступников устанавливают правоохранители.

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