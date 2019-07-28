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Espreso.tvЭкономикаВ Запорожье на комбинате Фирташа произошла утечка опасного вещества

В Запорожье на комбинате Фирташа произошла утечка опасного вещества


фото: biz.censor.net.ua
На Запорожском титано-магниевом комбинате, который входит в группу компаний DF Дмитрия Фирташа, произошла утечка тетрахлорида титана

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

28 июля, около 10:30 в службу спасения сообщили о происшествии на территории Запорожского титано-магниевого комбината. Спасатели обнаружили, что из-за протекания передающего бака произошла утечка тетрахлорида титана.

В зоне поражения для осаждения паров спасатели с помощью насадок-распылителей создали водяную завесу и одновременно привели в готовность оборудование для подачи пены. Между тем работники комбината перекрыли вентиль и установили бандаж, чтобы остановить выток из бака. Химическое вещество перекачали в другую цистерну.

По данным ГСЧС, в 11:40 авария была полностью ликвидирована. На месте происшествия работали 10 единиц основной и специальной техники и 45 спасателей.

Органы местной власти организовали перекрытие движения транспорта, подвоз воды и дежурство автомобиля скорой помощи. Было задействовано четыре экипажа патрульной полиции города, две автоцистерны и один автомобиль скорой медицинской помощи.

Отмечается, что благодаря действиям спасателей, испарения химических веществ не вышли за пределы цеха. Опасности для жизни и здоровья граждан нет. В результате происшествия никто не пострадал.

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