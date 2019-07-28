В Украине появился свой омбудсмен у людей с инвалидностью
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на правительственную пресс-службу.
"... Ввести должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью с образованием его аппарата", - говорится в тексте соответствующего постановления Кабмина.
Также, согласно этому же документу, прекращают свою деятельность офисы по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики и Департамент обеспечения документооборота и контроля Секретариата Кабмина, а зато создается Директорат взаимодействия с Верховной Радой Украины, Департамент обеспечения документооборота и управления организационно-аналитического обеспечения ди льности премьер-министра Украины.
- Как уже сообщалось, в Украине назначили первого образовательного омбудсмена. Им стал директор киевской школы № 148, что рядом с метро "Дарница", Сергей Горбачев .
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