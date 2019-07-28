В Украине появился свой омбудсмен у людей с инвалидностью

28 июля, 2019, 08:51

Кабинет Министров Украины решил ввести должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью. В его распоряжении будет свой офис и помощники

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на правительственную пресс-службу.

"... Ввести должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью с образованием его аппарата", - говорится в тексте соответствующего постановления Кабмина.

Также, согласно этому же документу, прекращают свою деятельность офисы по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики и Департамент обеспечения документооборота и контроля Секретариата Кабмина, а зато создается Директорат взаимодействия с Верховной Радой Украины, Департамент обеспечения документооборота и управления организационно-аналитического обеспечения ди льности премьер-министра Украины.