В столичном Голосеево нетрезвый прокурор прятался от патрульных в кустах

28 июля, 2019, 09:12

В субботу, 27 июля 2019 года, в Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили Chevrolet Cruz, за рулем которого, по сообщениям очевидцев, находился пьяный человек. Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Леляк Ярослав Александрович

У него действительно присутствовали все признаки алкогольного опьянения: неровная походка, характерный запах изо рта и невнятная речь, рассказывает Информатор .

"К счастью, его остановили до того, как могла произойти серьезная авария. Прокурору сразу предложили пройти проверку на Драгер на месте и нашли двух понятых. Но Ярослав Александрович отказался. После чего ему также предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял ", - отмечается в сообщении.

Зато прокурор убежал в кусты.

Поскольку задерживать прокурора или его авто без веских оснований законодательство не позволяет, на мужчину ждать только вызов в суд.