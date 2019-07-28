//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ столичном Голосеево нетрезвый прокурор прятался от патрульных в кустах

В столичном Голосеево нетрезвый прокурор прятался от патрульных в кустах

В субботу, 27 июля 2019 года, в Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили Chevrolet Cruz, за рулем которого, по сообщениям очевидцев, находился пьяный человек. Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Леляк Ярослав Александрович

У него действительно присутствовали все признаки алкогольного опьянения: неровная походка, характерный запах изо рта и невнятная речь, рассказывает Информатор .

"К счастью, его остановили до того, как могла произойти серьезная авария. Прокурору сразу предложили пройти проверку на Драгер на месте и нашли двух понятых. Но Ярослав Александрович отказался. После чего ему также предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял ", - отмечается в сообщении.

Зато прокурор убежал в кусты.

Поскольку задерживать прокурора или его авто без веских оснований законодательство не позволяет, на мужчину ждать только вызов в суд.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 июля, 2019 воскресенье

27 июля, 2019 суббота

больше новостей

28 июля, 2019 воскресенье

27 июля, 2019 суббота

26 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать