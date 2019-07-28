В США собираются приравнять движение антифашистов к террористам
Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter.
"Думаю над тем, признавать ли ANTIFA - этих трусливых радикальных левых психопатов, которые только устраивают драки (хотя при этом и являются противниками насилия) и бьют людей по головам бейсбольными битами, - главной террористической организацией (как MS-13 и другие) ", - объяснил свое отношение к антифашистам президент Соединенных Штатов.
"Это существенно облегчило бы работу полиции!", - добавил Трамп.
Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 июля 2019 г.
- Напомним, Трамп стал президентом при поддержке консервативно-либеральной Республиканской партии.
- Он неоднократно высказывался по словам осуждения нелегальных трудовой мигрантов, левых, ЛГБТ-сообщества и феминисток.
- С началом правления Трампа США наложили ограничения на въезд искателей убежища из ряда арабских стран. Также его правительство осуществляет проект по сооружению стены на границе с Мексикой.
- При этом Трамп, как политик и как американский президент, активно поддерживает Израииль. Именно благодаря ему, посольство Соединенных Штатов было перенесена в Иерусалим.
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