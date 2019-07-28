В США собираются приравнять движение антифашистов к террористам

28 июля, 2019, 11:45

Движение Antifa, объединяющее левые и леворадикальные партии и организации, может быть признано правительством Соединенных Штатов Америки террористическим

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter.

"Думаю над тем, признавать ли ANTIFA - этих трусливых радикальных левых психопатов, которые только устраивают драки (хотя при этом и являются противниками насилия) и бьют людей по головам бейсбольными битами, - главной террористической организацией (как MS-13 и другие) ", - объяснил свое отношение к антифашистам президент Соединенных Штатов.

"Это существенно облегчило бы работу полиции!", - добавил Трамп.

Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 июля 2019 г.