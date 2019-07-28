В сети собирают средства, чтобы похоронить дома жестоко убитую в Берлине заробитчанку из Буковины
28 июля, 2019, 12:59
В интернете объявили сбор средств для 25-летней Натальи Михайлюк из города Заставна, что в Черновицкой области, которую жестоко убили в Берлине
Об этом отмечают на ФБ-страницы организации "Школа рабочих собак" (Черновцы), пишет Molbuk.ua .
Покойная была активной участницей этого клуба.
В комментариях отмечается, что юридически уже все организовали. Но не хватает средств.
Другие подробности приводятся в цитируемом заметке.
- Тело Натальи Михайлюк нашли в одном из частных домов города Берлина с многочисленными ножевыми ранениями.
- По подозрению в ее убийстве немецкая полиция задержала 44-летнего гражданина ФРГ.
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