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Espreso.tvОбществоВ сети собирают средства, чтобы похоронить дома жестоко убитую в Берлине заробитчанку из Буковины

В сети собирают средства, чтобы похоронить дома жестоко убитую в Берлине заробитчанку из Буковины

В интернете объявили сбор средств для 25-летней Натальи Михайлюк из города Заставна, что в Черновицкой области, которую жестоко убили в Берлине

Об этом отмечают на ФБ-страницы организации "Школа рабочих собак" (Черновцы), пишет Molbuk.ua .

Покойная была активной участницей этого клуба.

В комментариях отмечается, что юридически уже все организовали. Но не хватает средств.

Другие подробности приводятся в цитируемом заметке.

  • Тело Натальи Михайлюк нашли в одном из частных домов города Берлина с многочисленными ножевыми ранениями.
  • По подозрению в ее убийстве немецкая полиция задержала 44-летнего гражданина ФРГ.
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