В России скончался известный журналист, стоявший у истоков "НТВ"

28 июля, 2019, 18:26

В России умер тележурналист Владимир Кара-Мурза, известный благодаря работе в 1990-е годы на телеканале "НТВ"

Об этом сообщил его сын, журналист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза младший в twitter.

В начале 1990-х годов Кара-Мурза работал на телеканале "Останкино". В 1993 году перешел в первую в России частную телекомпанию "НТВ", где вел собственную программу "Сегодня в полночь". Вместе с Евгением Киселевым работал над программой "Итоги". Журналист уволился с канала, когда тот перешел под контроль российской энергетической компании "Газпром".

Впоследствии Кара-Мурха работал на каналах ТНТ, ТВ-6 и RTVi. В течение многих лет вел авторскую программу "Грани времени" на русской службе "Радио Свобода".

В последнее время журналист, которому было 59 лет, болел, перенес несколько инсультов.

Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92 - Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) July 28, 2019