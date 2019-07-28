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Espreso.tvМирВ России скончался известный журналист, стоявший у истоков "НТВ"

В России скончался известный журналист, стоявший у истоков "НТВ"


фото: glavcom.ua
В России умер тележурналист Владимир Кара-Мурза, известный благодаря работе в 1990-е годы на телеканале "НТВ"

Об этом сообщил его сын, журналист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза младший в twitter.

В начале 1990-х годов Кара-Мурза работал на телеканале "Останкино". В 1993 году перешел в первую в России частную телекомпанию "НТВ", где вел собственную программу "Сегодня в полночь". Вместе с Евгением Киселевым работал над программой "Итоги". Журналист уволился с канала, когда тот перешел под контроль российской энергетической компании "Газпром".

Впоследствии Кара-Мурха работал на каналах ТНТ, ТВ-6 и RTVi. В течение многих лет вел авторскую программу "Грани времени" на русской службе "Радио Свобода".

В последнее время журналист, которому было 59 лет, болел, перенес несколько инсультов.

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