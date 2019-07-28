В Харькове мужчина упал на припаркованный автомобиль

28 июля, 2019, 14:59

Сегодня, 28 июля 2019 года, на улице Рымарской в Харькове, около 10:00, мужчина упал с 4 этажа на припаркованный под домом автомобиль

По словам очевидцев, это был рабочий, который устанавливал кондиционер, передает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал Главное.ua .

Нацполиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Следственная группа пока подтвердила, что мужчина выпал из окна 6-этажного дома во время установки кондиционера.

Известно, что пострадавший с многочисленными травмами и переломами госпитализирован в одну из больниц города.

Его личность и все обстоятельства инцидента выясняются.