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Espreso.tvОбществоВ Карпатах следует ожидать ливни и град, - ГСЧС

В Карпатах следует ожидать ливни и град, - ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в отдельных областях Украины

Такие данные распространены пресс-службой ведомства в воскресенье, 28 июля 2019, передает Еспресо.TV .

"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 28 июля в западных областях грозы, на Закарпатье дождь, местами град и шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

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