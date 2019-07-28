В Карпатах следует ожидать ливни и град, - ГСЧС

28 июля, 2019, 10:52

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в отдельных областях Украины

Такие данные распространены пресс-службой ведомства в воскресенье, 28 июля 2019, передает Еспресо.TV .

"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 28 июля в западных областях грозы, на Закарпатье дождь, местами град и шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.