Украинская велосипедистка выиграла серебро чемпионата Европы
28 июля, 2019, 17:50
Украинка Яна Беломоина получила серебряную награду на чемпионате Европы по маунтенбайку
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в facebook.
В Брно (Чехия) украинка в дисциплине кросс-кантри показала время 1 час. 33,00 мин и уступила лишь Йоланде Нефф из Швейцарии (1.30,08). На третьем месте финишировала немка Элизабет Брандау.
Для Беломоиной это вторая медаль чемпионатов Европы за три года. В 2017-м украинка завоевала золото.
В нынешнем сезоне Беломоина дважды занимала третьи места на этапах Кубка мира.
- Напомним, чемпионка Европейских игр по велотреку Анна Соловей призналась, что ей поступали предложения о смене гражданства.
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