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Espreso.tvСпортУкраинская велосипедистка выиграла серебро чемпионата Европы

Украинская велосипедистка выиграла серебро чемпионата Европы


фото: facebook
Украинка Яна Беломоина получила серебряную награду на чемпионате Европы по маунтенбайку

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в facebook.

В Брно (Чехия) украинка в дисциплине кросс-кантри показала время 1 час. 33,00 мин и уступила лишь Йоланде Нефф из Швейцарии (1.30,08). На третьем месте финишировала немка Элизабет Брандау.

Для Беломоиной это вторая медаль чемпионатов Европы за три года. В 2017-м украинка завоевала золото.

В нынешнем сезоне Беломоина дважды занимала третьи места на этапах Кубка мира.

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