Украинская велосипедистка выиграла серебро чемпионата Европы

28 июля, 2019, 17:50

Украинка Яна Беломоина получила серебряную награду на чемпионате Европы по маунтенбайку

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в facebook.

В Брно (Чехия) украинка в дисциплине кросс-кантри показала время 1 час. 33,00 мин и уступила лишь Йоланде Нефф из Швейцарии (1.30,08). На третьем месте финишировала немка Элизабет Брандау.

Для Беломоиной это вторая медаль чемпионатов Европы за три года. В 2017-м украинка завоевала золото.

В нынешнем сезоне Беломоина дважды занимала третьи места на этапах Кубка мира.