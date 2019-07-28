Украинец Романчук получил серебро чемпионата мира по плаванию
28 июля, 2019, 16:35
Украинский пловец Михаил Романчук выиграл серебряную награду на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в facebook.
В Кванджу (Южная Корея) Романчук преодолел дистанцию за 14 мин 37,63 сек. и финишировал вторым. Воспитанник Петра Нагорного уступил в напряженной борьбе немцу Флориану Веллброку (14.36,54) и опередил итальянца Грегорио Палтриньери (14.38,75).
Еще один украинец - Сергей Фролов показал седьмое время - 15.01,04.
- 15 декабря 2018 Михаил Романчук выиграл "золото" на чемпионате Европы по плаванию на короткой в воде в Копенгагене.
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