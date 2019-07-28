Украинец Романчук получил серебро чемпионата мира по плаванию

28 июля, 2019, 16:35

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл серебряную награду на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в facebook.

В Кванджу (Южная Корея) Романчук преодолел дистанцию за 14 мин 37,63 сек. и финишировал вторым. Воспитанник Петра Нагорного уступил в напряженной борьбе немцу Флориану Веллброку (14.36,54) и опередил итальянца Грегорио Палтриньери (14.38,75).

Еще один украинец - Сергей Фролов показал седьмое время - 15.01,04.