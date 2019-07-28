Ryanair поднял цены на перевозку багажа
28 июля, 2019, 22:41
Ирландский лоукостер Ryanair поднял цену на перевозку малого багажа весом до 10 кг
Об этом сообщают Avianews.
Перевозка багажа до 10 кг теперь будет стоить 10-17,5 евро при оформлении услуги при бронировании и 10-25 евро после покупки авиабилета.
К этому Ryanair использовал диапазон цен 10-12 евро, который был одинаковым как при оформлении услуги при покупке билета, так и после этого.
Кроме этого, теперь диапазон сбора приоритетной посадку составляет 6-12 евро и является одинаковым как в случае оформления услуги при бронировании билета, так и после этого. Ранее диапазон цен составлял 6-10 евро.
Это повышение является вторым по счету за последние месяцы после введения Ryanair новой политики по перевозке ручной клади и малого багажа, введенной с 1 ноября 2018 года.
- Напомним, ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair в последнем отчете показала самый низкий годовой доход за последние четыре года.
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