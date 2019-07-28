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Espreso.tvОбществоНа горе Жбыр состоялось торжественное перезахоронение 29 бойцов дивизии "Галичина"

На горе Жбыр состоялось торжественное перезахоронение 29 бойцов дивизии "Галичина"

Сегодня, 28 июля 2019 года, сразу в нескольких местах на Львовщине официально почтили память погибших в битве под Бродами во время Второй мировой войны

Проц этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

В частности, в селе Красное Золочевского района на территории военного кладбища, общественность и представители власти возложили цветы к символическим таблицам у часовни. После состоялось вече.

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Также траурные мероприятия пройдут в селе Подгорцы Бродовского района и на горе Жбыр, где расположен мемориал воинам Первой Украинской дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии, возле села Ясенево Бродовского района. Там были захоронены останки 29 воинов дивизии, обнаруженные в других местах участниками поисковых экспедиций.

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