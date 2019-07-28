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Espreso.tvМирЛукашенко запретил белорусам увольняться по собственному желанию

Лукашенко запретил белорусам увольняться по собственному желанию

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал изменения Трудового кодекса. Изменения претерпели более 200 статей

Власти утверждают, что изменения расширят социальные гарантии, а независимые эксперты,что документ легализует принудительный труд. Профсоюзы угрожают обращением в Международную организацию труда (МОТ), сообщает Независимая газета.

Основные изменения в кодекс уже предусмотрено президентскими декретами № 29 и № 5, первый из которых ввел контрактную систему найма, второй дал практически неограниченные возможности для увольнения работников. Например, сообщить о предстоящем увольнении он позволял только за семь дней.

Представители Министерства труда рассказали, что проблемы, выявленные в ходе применения этих документов, в кодексе будут устранены. В частности, сообщать об увольнении нужно все-таки за месяц, а годовые контракты можно будет заключать только один раз, во время первого приема на работу.

Ссылаясь на экспертов независимых профсоюзов, вышеупомянутые нормы вызвали недовольство из-за того, что делали работников зависимыми и власть часто использовала для политических репрессий. С работниками, придерживающиеся оппозиционных взглядов, заключались краткосрочные контракты, что позволяет декрет № 29, а для их освобождения было достаточно формулировки "дискредитация предприятия", который предусматривал декрет № 5.

Глава Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук называет новую версию Трудового кодекса Беларуси худшим документом такого рода в мире. По его словам, теперь работника в стране лишены права уволиться по собственному желанию. Кроме того, нанимателю разрешено временно переводить его на другую работу на срок до шести месяцев даже к другому нанимателю, что делает "заемного труда" в стране абсолютно законной.

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