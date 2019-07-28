Лукашенко запретил белорусам увольняться по собственному желанию

28 июля, 2019, 13:42

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал изменения Трудового кодекса. Изменения претерпели более 200 статей

Власти утверждают, что изменения расширят социальные гарантии, а независимые эксперты,что документ легализует принудительный труд. Профсоюзы угрожают обращением в Международную организацию труда (МОТ), сообщает Независимая газета.

Основные изменения в кодекс уже предусмотрено президентскими декретами № 29 и № 5, первый из которых ввел контрактную систему найма, второй дал практически неограниченные возможности для увольнения работников. Например, сообщить о предстоящем увольнении он позволял только за семь дней.

Представители Министерства труда рассказали, что проблемы, выявленные в ходе применения этих документов, в кодексе будут устранены. В частности, сообщать об увольнении нужно все-таки за месяц, а годовые контракты можно будет заключать только один раз, во время первого приема на работу.

Ссылаясь на экспертов независимых профсоюзов, вышеупомянутые нормы вызвали недовольство из-за того, что делали работников зависимыми и власть часто использовала для политических репрессий. С работниками, придерживающиеся оппозиционных взглядов, заключались краткосрочные контракты, что позволяет декрет № 29, а для их освобождения было достаточно формулировки "дискредитация предприятия", который предусматривал декрет № 5.

Глава Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук называет новую версию Трудового кодекса Беларуси худшим документом такого рода в мире. По его словам, теперь работника в стране лишены права уволиться по собственному желанию. Кроме того, нанимателю разрешено временно переводить его на другую работу на срок до шести месяцев даже к другому нанимателю, что делает "заемного труда" в стране абсолютно законной.