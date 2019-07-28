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Espreso.tvМирГлубоко обеспокоенные ПАСЕ и Совет Европы отреагировали на аресты в Москве

Глубоко обеспокоенные ПАСЕ и Совет Европы отреагировали на аресты в Москве


фото: ukrinform.ua
ПАСЕ и Совет Европы отреагировали на задержание российскими силовиками участников акций в поддержку независимых кандидатов на выборах в московскую городсую думу, которым отказали в регистрации

Об этом сообщает "Укринформ".

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд и президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье выразили обеспокоенность по поводу недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу и непропорционального применения силы полицией против участников акций протеста по этому поводу.

Соответствующие заявления Ягланда и Паскье опубликованы на сайтах Совета Европы и ПАСЕ.

"Я с беспокойством наблюдал за последними событиями перед выборами в Москве. Согласно сообщениям, оппозиционные кандидаты не смогли выставить свои кандидатуры на выборах. Я намерен обсудить это с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой. Все законные кандидаты должны быть допущены к участию, как и должны быть гарантированы свободные и честные выборы. Россия, как государство-член Совета Европы, должна придерживаться европейских стандартов в избирательном процессе ", - отметил Янгланд.

Президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье выразила "глубокую обеспокоенность" по поводу арестов и задержаний сотен людей, которые собрались, как говорится на сайте ПАСЕ, "на несанкционированный митинг в связи с местными выборами".

"Я глубоко обеспокоена массовыми арестами демонстрантов и непропорциональной силовой реакцией со стороны полиции, которая пыталась разогнать их. Свобода слова и свобода собраний являются важными условиями для демократии. Во всех странах-членах Совета Европы, и в целом в любом открытом, демократическом и плюралистическом обществе, все мысли, в том числе критические по отношению к власти, должны высказываться свободно", - заявила Паскье.

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