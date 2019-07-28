Глава Львовского облсовета рассказал, для чего партии "Слуга народа" господство в местных радах

28 июля, 2019, 11:26

После перехода областных и районных рад под полный контроль президентской партии "Слуга народа", на который делается расчет в связи с подготовкой командой Владимира Зеленского к внеочередным муниципальным выборам, намерения относительно федерализации Украины будут подаваться не как требование Кремля, а вроде как воля части местных советов

Об этом председатель Львовского областного совета Александр Ганущин рассказал 27 июля 2019 в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Эспрессо.TV .

"Я даю Вам гарантию, что первым шагом будет проведение местных выборов на оккупированном Донбассе. Они (пропрезидентское большинство в Верховной Раде - ред.) на это пойдут. Они легализуют власть боевиков, тогда появятся решения части Донецкой и Луганской областей о том, что Вы говорите (об особом статусе ОРДЛО - ред.) и вдруг в украинском парламенте это будет воспринято. и процесс приобретет такие формы, что, действительно, людям, которые с оружием в руках защищают линию (линию разграничения - ред.) будет выдаваться " я не знаю, чем я здесь занимаюсь. А что я делаю здесь, когда официальные власти подыгрывает боевикам и террористам, которые контролируются Россией? ". Вот так будет", - пояснил он.

По мнению Ганущина, располагает "Слуга народа" будет в новом парламенте настолько большой ресурс, можно будет позаботиться о реализации самого широкого и самого опасного сценария.

"Возможно проводить выборы в отдельно взятой Раде, но невозможно на 5 лет. Нужны изменения в Конституцию. Они это сделают - проведут новые выборы, внеочередные, с прекращением полномочий предыдущих советов. Радам дадут 5 лет. В рады будут надежно инкорпорированы люди, которые является "плоть от плоти" "зеленой" команды. И тогда появятся желающие голосовать за федерализацю ", - отметил действующий руководитель облсовета Львовщины.

По словам Ганущина, федерализм будет подаваться как "большое народное волеизъявление" от более чем 10 областей Украины. Под это новой центральной властью соответствующим образом готовиться общественное мнение. И местным советам в этом политтехнологическом процессе будет отведена своя роль.

"Как бы с телевизора не рассказывал Медведчук в восторге после очередной поездки на Донбасс о том, как там люди хотят мира и хотят влиться в лоно украинского государства, вот только надо такие и такие условия обеспечить и главари пророссийских боевиков должны стать лидерами областей, этого будет мало. А вот когда появится "народное волеизъявление" десятка областей о том, что "давайте вернем украинский Донбасс", "это же украинские люди", "ими управляют нормальные руководители", "пусть будет федерация", "пусть будут отдельные условия "," пусть будет своя полиция, вийсь ко, прокуратура и суды "и" мы им еще должны деньги на восстановление "," сделайте это ", то почему бы это не сделать?", - поделился своим прогнозом политик.