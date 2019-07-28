ЦИК осталось принять лишь 5 оригинальных протоколов ОИК
28 июля, 2019, 08:10
Центральная избирательная комиссия Украины приняла оригинальные протоколы 194 окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа на внеочередных выборах народных депутатов Украины от 21 июля 2019 года
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Читайте также: Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
На внеочередных парламентских выборах ЦИК было образовано 199 окружных избирательных комиссий.
- Перед этим, напомним, Центральная избирательная комиссия отменила пересчете голосов на округе на Закарпатье, где победил Виктор Балога .
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют