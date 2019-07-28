ЦИК осталось принять лишь 5 оригинальных протоколов ОИК

28 июля, 2019, 08:10

Центральная избирательная комиссия Украины приняла оригинальные протоколы 194 окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа на внеочередных выборах народных депутатов Украины от 21 июля 2019 года