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Espreso.tvОбществоЦИК осталось принять лишь 5 оригинальных протоколов ОИК

ЦИК осталось принять лишь 5 оригинальных протоколов ОИК


фото: DT.ua
Центральная избирательная комиссия Украины приняла оригинальные протоколы 194 окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа на внеочередных выборах народных депутатов Украины от 21 июля 2019 года

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

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На внеочередных парламентских выборах ЦИК было образовано 199 окружных избирательных комиссий.

  • Перед этим, напомним, Центральная избирательная комиссия отменила пересчете голосов на округе на Закарпатье, где победил Виктор Балога .
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