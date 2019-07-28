#BABYLON'13 погнал из своих рядов нардепа от "Слуги народа"
28 июля, 2019, 20:51
Общественное движение кинодокументалистов # BABYLON'13 исключило из своих рядов избранного народным депутатом от "Слуги народа" Святослава Юраша
Об этом #BABYLON'13 сообщил в facebook.
"В последнее время будущий народный депутат партии "Слуга народа" Святослав Юраш публично использует одиозную риторику относительно языкового закона Украины и реформ Минздрава Украины, что категорически не совпадает со взглядами и целями общественного движения кинодокументалистов #BABYLON'13", - говорится в сообщении.
В организации отметили, что поскольку #BABYLON'13 имеет горизонтальную структуру, и в ней нет формального членства, "большинством голосов участников объединения Святослав Юраш был исключен из #BABYLON'13".
К посту #BABYLON'13 добавил видео, где Юраш неоднозначно высказывается о законе об украинском языке.
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