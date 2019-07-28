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Espreso.tvМирАрестован бывший министр обороны Грузии

Арестован бывший министр обороны Грузии

Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны Грузии, лидера оппозиционной партии "Грузия, которая победила" Ираклия Окруашвили

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Первый канал грузинского ТВ.

По версии обвинения, 20 июля он призвал участников митинга в столице "к насилию и нападения на здание парламента".

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После оглашения решения суда слушания продолжились в закрытом режиме.

  • Накануне стало известно, что Окруашвили обвинили в попытке государственного переворота. Всего в этом деле проходит 17 человек.
  • Политика задержали 26 июля .
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