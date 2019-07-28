Арестован бывший министр обороны Грузии

28 июля, 2019, 09:54

Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны Грузии, лидера оппозиционной партии "Грузия, которая победила" Ираклия Окруашвили

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Первый канал грузинского ТВ.

По версии обвинения, 20 июля он призвал участников митинга в столице "к насилию и нападения на здание парламента".

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После оглашения решения суда слушания продолжились в закрытом режиме.