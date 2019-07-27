Умер спортсмен Роман Вирастюк
Похороны состоятся в понедельник, 29 июля, в Ивано-Франковске, сообщил на Facebook его брат Василий Вирастюк, передает Еспресо.TV .
"27 июля 2019 года, в 5 утра перестало биться сердце Романа Вирастюка. 11 июля Роману была проведена срочная и очень сложная операция (аневризма, расслоение брюшной аорты). Он был бойцом, и, несмотря на все" но ", он боролся до последнего ", - написал Василий Вирастюк.
Прощание с Романом Вирастюком состоится 28 июля возле Министерства молодежи и спорта. Время будет сообщено позже.
"Похороны состоятся 29 июля в родном Ивано-Франковске (место и время захоронения будут позже)", - сообщил брат.
Справка
Роман Вирастюк - 17-кратный чемпион Украины по толканию ядра, телеведущий, певец.
Бронзовый призер чемпионата Европы-1994 по толканию ядра.
На Олимпиаде 1996 занял. 6 место.
Мастер спорта Украины международного класса по легкой атлетике, бывший капитан олимпийской сборной Украины по легкой атлетике.
После завершения спортивной карьеры Вирастюк работал председателем Департамента олимпийских видов спорта в Министерстве молодежи и спорта Украины, возглавлял спорткомитет Ивано-Франковской ОГА, работал ведущим на нескольких спортивных телевизионных проектах.
На внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, баллотировался в народные депутаты как самовыдвиженец по округу № 84 в Ивано-Франковской области. Занял четвертое место.
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