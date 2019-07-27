Украинская чемпионка Соловей получила предложение сменить гражданство
Об этом сообщает "СЭ в Украине" .
Анна Соловей, которая в июне стала чемпионкой Европейских игр в Минске, а затем оказалась на грани прекращения карьеры в сборной Украины из-за конфликта с президентом федерации велоспорта Александром Башенко, призналась, что ей предлагали принять гражданство другого государства.
"Когда я выступала за голландский клуб Valkenburg, мне предлагали принять гражданство Голландии. Агитировали остаться там после завершения карьеры. Но я даже не рассматривала этот вариант, потому что я украинка, а из голландских продуктов настоящий борщ не сваришь".
По словам Соловей, она не намерена покидать Украину.
"Почему я должна бросать своих родителей и место, где я родилась и выросла. Я хочу иметь семью, детей, которые тоже, возможно, станут спортсменами, и хочу, чтобы они представляли Украину. Поэтому, считаю, что нужно сейчас делать шаги , чтобы все было хорошо в будущем ", - заявила Соловей.
- Напомним, 1 июля глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко публично оскорбил чемпионку Европейских игр-2019 Анна Соловей.
- 4 июля в Киеве состоялась акция в поддержку чемпионки Европейских игр Анны Соловей, которую публично унизил президент Федерации велоспорта Александр Башенко.
- Анна Соловей заявила, что не будет менять гражданство из-за угроз президента Федерации велоспорта Александра Башенка.
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