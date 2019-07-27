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Espreso.tvСпортУкраинская чемпионка Соловей получила предложение сменить гражданство

Украинская чемпионка Соловей получила предложение сменить гражданство


фото: noc-ukr.org
Чемпионка Европейских игр по велотреку Анна Соловей призналась, что ей поступали предложения о смене гражданства

Об этом сообщает "СЭ в Украине" .

Анна Соловей, которая в июне стала чемпионкой Европейских игр в Минске, а затем оказалась на грани прекращения карьеры в сборной Украины из-за конфликта с президентом федерации велоспорта Александром Башенко, призналась, что ей предлагали принять гражданство другого государства.

"Когда я выступала за голландский клуб Valkenburg, мне предлагали принять гражданство Голландии. Агитировали остаться там после завершения карьеры. Но я даже не рассматривала этот вариант, потому что я украинка, а из голландских продуктов настоящий борщ не сваришь".

По словам Соловей, она не намерена покидать Украину.

"Почему я должна бросать своих родителей и место, где я родилась и выросла. Я хочу иметь семью, детей, которые тоже, возможно, станут спортсменами, и хочу, чтобы они представляли Украину. Поэтому, считаю, что нужно сейчас делать шаги , чтобы все было хорошо в будущем ", - заявила Соловей.

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