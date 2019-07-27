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Espreso.tvОбществоСиноптик сообщил, что лето возвращается

Синоптик сообщил, что лето возвращается

На выходных ждет комфортная теплая погода

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха –  +25...+28.

На севере Украины существенные осадки маловероятны, температура – +26...+28.

На востоке вероятные кратковременные грозовые дожди – +30...+32.

В центральной части осадки маловероятны, температура – +26...+30.

На юге - без осадков, ожидается много солнца, температура – +30...+32.

В Киеве без существенных осадков, температура – +28...+29.

Температура в Азовском и Черном море – +24.

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