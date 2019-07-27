Синоптик сообщил, что лето возвращается
27 июля, 2019, 06:30
На выходных ждет комфортная теплая погода
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
По прогнозу, на западе кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха – +25...+28.
На севере Украины существенные осадки маловероятны, температура – +26...+28.
На востоке вероятные кратковременные грозовые дожди – +30...+32.
В центральной части осадки маловероятны, температура – +26...+30.
На юге - без осадков, ожидается много солнца, температура – +30...+32.
В Киеве без существенных осадков, температура – +28...+29.
Температура в Азовском и Черном море – +24.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют