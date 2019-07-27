Сутки на фронте: оккупанты нарушили перемирие и ранили украинского военного
27 июля, 2019, 19:25
Оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и ранили одного украинского военного
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского по направлению Сокольников - из автоматического гранатомета.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
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