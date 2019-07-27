//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних силСутки на фронте: оккупанты нарушили перемирие и ранили украинского военного

Сутки на фронте: оккупанты нарушили перемирие и ранили украинского военного


фото: mil.gov.ua
Оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и ранили одного украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского по направлению Сокольников - из автоматического гранатомета.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 июля, 2019 суббота

больше новостей

27 июля, 2019 суббота

26 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать