Сутки на фронте: оккупанты нарушили перемирие и ранили украинского военного

27 июля, 2019, 19:25

Оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и ранили одного украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского по направлению Сокольников - из автоматического гранатомета.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.