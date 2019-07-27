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Espreso.tvОбществоСтоличный окружной админсуд остановил переход ВСУ на систему полноценного питания

Столичный окружной админсуд остановил переход ВСУ на систему полноценного питания

Окружной административный суд Киева признал недействительным приказ Министерства обороны, который предусматривает проведение реформы питания в Вооруженных Силах Украины и переход рациона воинов на станадраты НАТО

Об этом сообщил в Facebook советник министра обороны Юрий Бирюков, обнародовав соответствующее решение суда от 16 июля 2019 года, передает Еспресо.TV .

"Остановить действие приказа Министерства обороны Украины" О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году "№ 90 от 03.04.2019 до вступления решения в законную силу", - говорится в постановлении по иску неназванного лица.

Решение вынесла судья ОАСК Алена Мазур.

В комментарии изданию новостной советник министра Степана Полторак отметил, что иск в суд подала "ФОПка с орбиты одной из стандартных бывших фирм матерей", которые не хотят терять прибыли от поставок продовольствия в ВСУ.

Также Бирюков предполагает, что из-за этого иска вторая половина бригад ВС Украины в 2019 году не перейдет на качественно новое питание.

"На этот год уже технически невозможно успеть новые торги провести" ", - сказал он.

Бирюков добавил, что приказ пишется на год, и у нового министра должна быть политическая воля продолжить реформу, что сомнительно.

"Половина армии (перешла на питание по каталогу - ред.), если кто забыл. Вторую должны были перевести в этом году. Ага, конечно. Киевский окружной суд приостановил", - подытожил Бирюков.

 

  • В течение 2018 года на новую систему питания в целом перешли около 90 военных частей ВСУ. Речь идет в частности о всех частях десантно-штурмовых войск, а также мотопехотных, мотострелковых и танковых частях.
  • Переход всех военных частей ВСУ на новую систему питания был запланирован до конца 2019 года.
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