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Espreso.tvОбществоСавик Шустер возвращается на украинское телевидение

Савик Шустер возвращается на украинское телевидение


фото: kanalukraina.tv
Известный телеведущий Савик Шустер возвращается на украинское телевидение и снова будет вести программу "Свобода слова"

Об этом сообщает ТРК "Украина" .

Первый выпуск социально-политического шоу "Свобода слова Савика Шустера" выйдет в эфир 6 сентября. Программа будет выходить по пятницам в 21.00.

"Я возвращаюсь в новую Украину, страну, полную надежды, и мы рассчитываем, что эта надежда отобразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, происходящим в стране", - сказал Шустер.

Савик Шустер работал на украинском телевидении с 2005 года. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1 + 1". В 2015 году журналист основал телеканал 3s.tv, который в феврале 2017 прекратил вещание.

 

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