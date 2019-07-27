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Espreso.tvОбществоРоссияне нарушили договоренности о перемирии: ночью вблизи Крымского из гранатомета ранен украинский военный

Россияне нарушили договоренности о перемирии: ночью вблизи Крымского из гранатомета ранен украинский военный

иллюстративное
27 июля 2019 года от начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия

Об этом говорится в утреннем информационном возведении с зоне проведения операции объединенных сил, сообщает  Епресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По состоянию на 07:00 субботы, 27 июля, известно, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Вооруженных Сил Украины "противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку КРЫМСКОГО - с автоматического гранатомета".

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - отмечается в сообщении.

При этом 26 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня.

За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заверили в Минобороны.

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