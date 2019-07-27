Россияне нарушили договоренности о перемирии: ночью вблизи Крымского из гранатомета ранен украинский военный
Об этом говорится в утреннем информационном возведении с зоне проведения операции объединенных сил, сообщает Епресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
По состоянию на 07:00 субботы, 27 июля, известно, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Вооруженных Сил Украины "противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку КРЫМСКОГО - с автоматического гранатомета".
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - отмечается в сообщении.
При этом 26 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня.
За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заверили в Минобороны.
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