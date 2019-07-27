"Каждое нападение длилось до двух минут". Схватили главаря профессиональных налетчиков на «ювелирки"

27 июля, 2019, 14:37

Оперативники Нацполиции задержали главаря банды преступников, которые длительное время грабили ювелирные магазины по всей Украине. Более года он находился в бегах

В период с 2016 по 2018 год группа нападала на магазины на территории Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей, и каждый раз преступникам удавалось убежать и избежать наказания. Сумма причиненного ими ущерба составляет более $ 5 млн, передает Еспресо.TV .

По словам заместителя начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергея Прудченко, преступники действовали очень профессионально, неожиданно и даже вызывающе.

К примеру, во время одного из нападений в Виннице грабители напали на ювелирный магазин в день города и под угрозой автоматов похитили оттуда 5 кг золота.

"Туда на вызов вылетает полиция охраны. Преступники в это время проезжают квартал и так же нападают на вторую ювелирку. Туда выезжает второй наряд полиции охраны. Банда снова проезжает квартал - и нападает на третий магазин. Они настолько все отработали, определили роли и действия каждого , что их нападение продолжалось до двух минут ", - рассказал Прудченко.

По его словам, преступники всегда использовали эффект неожиданности - например, заходили в ювелирные магазины в форме правоохранителей, чем сбивали с толку работников учреждений, и те даже не успевали нажимать на кнопку тревоги.

Во время каждого преступления, говорят в полиции, нападавшие использовали различные скоростные и мощные авто и огнестрельное оружие. В отдельных случаях - даже расстреливали витрины и угрожали персоналу.

"В Александрии охранник магазина оказал сопротивление. Они, не колеблясь, по нему открыли огонь из автомата. Мужчина чудом не погиб. В Николаеве на вызов успели прибыть два наряда патрульной полиции. Они их обстреляли из автоматического оружия. Патрульные не вступили в стрельбу, так что это был центр города ", - отметил Прудченко.

По словам заместителя начальника ОКР, нападавшие были очень хорошо подготовлены. Даже содержание аптечки банды, которую потом обнаружили полицейские, указывало на то, что преступники всегда были готовы к активному сопротивлению: имели при себе все необходимое в случаях тяжелых огнестрельных ранениях.

"Еще когда мы их документировали, было понятно, что эти люди хорошо знают наши формы и методы работы. Использовали профессиональные методы конспирации. Поэтому мы и не рассчитывали, что найти их будет легко", - добавил Прудченко.

В мае прошлого года правоохранители были в шаге от того, чтобы поймать преступников после очередного нападения в Херсоне, но грабителям удалось скрыться: полицейские ограничили движение транспорта, чтобы перекрыть пути отхода для них, но решили не открывать огонь, чтобы не допустить жертв среди жителей города .

В конце концов главный 35-летний подозреваемый "привел" правоохранителей в свой дом - частный дом в Первомайске, который полиция штурмовала в 4 утра.

Мужчину задержали, в доме нашли оружие, устройство для глушения сигнала, рации, тактическую форму и силиконовые маски-балаклавы. Как отмечают в полиции, они полностью меняют лицо человека, "можно узнать только по глазам".

Задержанному грозит наказание по семи статьям Уголовного кодекса - в частности, за бандитизм, разбой, незаконное завладение транспортным средством и покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В целом это до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Еще четверо участников преступной группы и в дальнейшем находятся в розыске.