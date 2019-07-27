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Espreso.tvОбщество"Каждое нападение длилось до двух минут". Схватили главаря профессиональных налетчиков на «ювелирки"

"Каждое нападение длилось до двух минут". Схватили главаря профессиональных налетчиков на «ювелирки"

Оперативники Нацполиции задержали главаря банды преступников, которые длительное время грабили ювелирные магазины по всей Украине. Более года он находился в бегах

В период с 2016 по 2018 год группа нападала на магазины на территории Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей, и каждый раз преступникам удавалось убежать и избежать наказания. Сумма причиненного ими ущерба составляет более $ 5 млн, передает Еспресо.TV .

По словам заместителя начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергея Прудченко, преступники действовали очень профессионально, неожиданно и даже вызывающе.

К примеру, во время одного из нападений в Виннице грабители напали на ювелирный магазин в день города и под угрозой автоматов похитили оттуда 5 кг золота.

"Туда на вызов вылетает полиция охраны. Преступники в это время проезжают квартал и так же нападают на вторую ювелирку. Туда выезжает второй наряд полиции охраны. Банда снова проезжает квартал - и нападает на третий магазин. Они настолько все отработали, определили роли и действия каждого , что их нападение продолжалось до двух минут ", - рассказал Прудченко.

По его словам, преступники всегда использовали эффект неожиданности - например, заходили в ювелирные магазины в форме правоохранителей, чем сбивали с толку работников учреждений, и те даже не успевали нажимать на кнопку тревоги.

Во время каждого преступления, говорят в полиции, нападавшие использовали различные скоростные и мощные авто и огнестрельное оружие. В отдельных случаях - даже расстреливали витрины и угрожали персоналу.

"В Александрии охранник магазина оказал сопротивление. Они, не колеблясь, по нему открыли огонь из автомата. Мужчина чудом не погиб. В Николаеве на вызов успели прибыть два наряда патрульной полиции. Они их обстреляли из автоматического оружия. Патрульные не вступили в стрельбу, так что это был центр города ", - отметил Прудченко.

По словам заместителя начальника ОКР, нападавшие были очень хорошо подготовлены. Даже содержание аптечки банды, которую потом обнаружили полицейские, указывало на то, что преступники всегда были готовы к активному сопротивлению: имели при себе все необходимое в случаях тяжелых огнестрельных ранениях.

"Еще когда мы их документировали, было понятно, что эти люди хорошо знают наши формы и методы работы. Использовали профессиональные методы конспирации. Поэтому мы и не рассчитывали, что найти их будет легко", - добавил Прудченко.

В мае прошлого года правоохранители были в шаге от того, чтобы поймать преступников после очередного нападения в Херсоне, но грабителям удалось скрыться: полицейские ограничили движение транспорта, чтобы перекрыть пути отхода для них, но решили не открывать огонь, чтобы не допустить жертв среди жителей города .

В конце концов главный 35-летний подозреваемый "привел" правоохранителей в свой дом - частный дом в Первомайске, который полиция штурмовала в 4 утра.

Мужчину задержали, в доме нашли оружие, устройство для глушения сигнала, рации, тактическую форму и силиконовые маски-балаклавы. Как отмечают в полиции, они полностью меняют лицо человека, "можно узнать только по глазам".

Задержанному грозит наказание по семи статьям Уголовного кодекса - в частности, за бандитизм, разбой, незаконное завладение транспортным средством и покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В целом это до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Еще четверо участников преступной группы и в дальнейшем находятся в розыске.

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