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Espreso.tvОбществоНе 300 тыс.: в полиции назвали настоящее количество участников крестного хода УПЦ МП

Не 300 тыс.: в полиции назвали настоящее количество участников крестного хода УПЦ МП


фото: REUTERS
В столичной полиции заявили, что в крестном ходе УПЦ МП приняло участие в десять раз меньше верующих, чем анонсировали ее организаторы

Об этом сообщает Нацполиция Киева в facebook.

27 июля, в крестном ходе УПЦ МП в центре Киева по случаю Дня крещения Руси - Украины приняли участие около 30 тыс. человек, а не 300 тыс., как сообщили организаторы мероприятия.

Охрану порядка обеспечивали около 4 тыс. правоохранителей. Мероприятия прошли без нарушения порядка.

Верующие УПЦ МП провели молебен на Владимирской горке и крестный ход по маршруту: Владимирская горка - улица Трехсвятительская - Европейская площадь - улица Грушевского - улица Мазепы - улица Лаврская.

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