Не 300 тыс.: в полиции назвали настоящее количество участников крестного хода УПЦ МП
27 июля, 2019, 17:51
В столичной полиции заявили, что в крестном ходе УПЦ МП приняло участие в десять раз меньше верующих, чем анонсировали ее организаторы
Об этом сообщает Нацполиция Киева в facebook.
27 июля, в крестном ходе УПЦ МП в центре Киева по случаю Дня крещения Руси - Украины приняли участие около 30 тыс. человек, а не 300 тыс., как сообщили организаторы мероприятия.
Охрану порядка обеспечивали около 4 тыс. правоохранителей. Мероприятия прошли без нарушения порядка.
Верующие УПЦ МП провели молебен на Владимирской горке и крестный ход по маршруту: Владимирская горка - улица Трехсвятительская - Европейская площадь - улица Грушевского - улица Мазепы - улица Лаврская.
- Напомним, 27 и 28 июля 2019 года на время проведения общегородских мероприятий ко 1031-летию крещения Киевской Руси-Украины вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта Киева.
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