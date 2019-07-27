Названы самые популярные специальности среди абитуриентов 2019 года

27 июля, 2019, 13:31

Согласно данным информационной системы Вступ.ОСВІТА.UA, наибольшее количество абитуриентов в этом году подали заявления на специальности отрасли "Управление и администрирование" (135090 заявлений), "Информационные технологии" (115228) и "Гуманитарные науки" (88103)

Тогда как на специальность отрасли "Образование и педагогика" уже подано более 75 тыс. заявлений на специальность "Социальные и поведенческие науки" почти 72 тыс. заявлений, передает Еспресо.TV .

Меньше заявлений подано на специальности отраслей знаний "Биология" (4770) и "Военные науки, национальная безопасность и безопасность государственной границы" (756 заявлений) и "Богословие" (220 заявлений).