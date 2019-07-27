На Закарпатье пограничники разыскали пропавшего 10-летнего ребенка
27 июля, 2019, 12:37
Утром в субботу, 27 июля 2019 года, пограничники Мукачевского отряда нашли подростка, который накануне, во время сбора дикоросов потерялся в горах на Закарпатье
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.
"Вчера вечером пограничники получили информацию об исчезновении 10-летнего мальчика, и сразу присоединились к поискам подростка. Уже сегодня утром, около 6 часов, пограничный наряд отделения" Богдан "нашел парня. Ребенок находился на расстоянии около 17-ти километров от населенного пункта Богдан ", - отмечают пограничники.
Сейчас об обнаружении ребенка уже сообщили родителям.
Состояние мальчика удовлетворительное.
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