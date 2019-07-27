На окраине Житомира обнаружено массовое захоронение убитых коммунистами во время "продразверстки" 120 детей, 50 женщин и стариков

27 июля, 2019, 07:36

Вблизи села Шумск Житомирского района Житомирской области поисковики обнаружили массовое захоронение гражданских лиц, убитых около ста лет назад. Очевидно, речь идет о казненных советскими оккупантами в 1919-1921 годах

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Общественное радио .

"Позвонили ребята, которые занимаются поиском монет, сказали, что наткнулись на кости. Мы оперативно приехали. То, что увидели, когда начали копать, это был ужас просто. Они заколоты штыками, проколотые саблями, топорами. Там такие повреждения - кости перерубленные пополам на голове от сабель удары, где за раз не убили, добивали, виски пробиты. Очень много детей. Из 170 человек - около 120 наверное детей. Дети разного возраста, начиная от младенцев и заканчивая 13-15-летними ", - рассказал председатель историко-патриотического объединения "Поиск" Александр Ловинюк.

По мнению ученых, массовое убийство гражданского населения связано с деятельностью продотрядов, которые помогали устанавливать советскую власть в Украине: жителей сел брали в заложники, чтобы заставить отдавали продовольствие.

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Все погибшие - женщины, дети и мужчины пожилого возраста.

"Версия начальная, которую мы выдвинули, что это жертвы большевистского террора. Она подтвердилась и документально. Были найдены в архивах документы, докладные записки - писало местное" чека "в Киев по поводу бесчинства продотряда на территории села Большой Шумск. Датируются эти записки декабрем 1919 го - январем 1920 года. Большевики отбирали все, что люди заработали, поэтому, естественно, они брались за оружие. Женщины этого делать не могли, они оставались дома, мужчины шли воевать. Но пришли коммунисты и забрали в заложники. Все, кто не сдал оружие, или не сдал п одовольства, они все были вот здесь ", - отмечает Ловинюк.

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Поисковые работы продолжаются. Поисковики планируют перезахоронить погибших на кладбище в селе Сингуры, а на месте массового убийства установить дубовый крест.