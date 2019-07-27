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Espreso.tvОбществоМинобороны обжалует судебное решение о питании в ВСУ

Минобороны обжалует судебное решение о питании в ВСУ


фото: rubryka.com
Министерство обороны Украины заявило, что обжалует судебное решение по питанию в ВСУ

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Министерство обороны Украины заявило, что возмущено решением Окружного административного суда г. Киева о приостановлении действия приказа Министерства "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания в 2019 году" №90 от 04.03. 2019.

"Реализация указанного постановления ставит под угрозу развитие системы питания военнослужащих Вооруженных сил Украины, разработанное в соответствии со стандартами НАТО и передовых стран мира, а также направленное на качественное продовольственное обеспечение украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отмечают, что приостановление действия приказа приведет к ряду последствий, которые будут иметь серьезное влияние на мотивацию украинских военных, в частности тех, которые выполняют боевые задачи в районе проведения ООС.

"Министерство обороны Украины в установленном порядке обжалует это постановление и в дальнейшем будет отстаивать интересы Вооруженных сил в судебных инстанциях", - говорится в заявлении.

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