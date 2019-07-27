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Espreso.tvОбществоКабмин готовит новый конкурс на разработку шельфа Черного моря

Кабмин готовит новый конкурс на разработку шельфа Черного моря

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен предложить Кабинету Министров рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка на шельфе Черного моря

Об этом премьер написал на своей странице в Facebook, передаэ Еспресо.TV .

"Предложу правительству рассмотреть возможность объявления нового конкурса для привлечения компаний по добыче газа на украинском шельфе Черного моря", - отметил Гройсман.

Он отметил, что для Украины добыча газа на шельфе Черного моря - это вопрос не только энергетической независимости, но и геополитики, "учитывая непосредственную близость газоносных участков к оккупированному Крыму".

"Когда мы объявили этот конкурс - рассчитывали на участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon. Ход конкурса и его результаты, которые определила межведомственная комиссия при Минэнерго, показали, что конкурс был недостаточно представительным, недостаточно конкурентным и в целом не оправдал ожиданий в части прихода на наш рынок игроков высшей мировой лиги газодобытчиков ", - добавил премьер.

  • 12 апреля 2019 года Кабинет министров объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Срок действия соглашения - 50 лет.
  • 26 июля победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции (СРП) углеводородного участка "Дельфин" была признана американская Trident Acquisitions Corp.
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