Кабмин готовит новый конкурс на разработку шельфа Черного моря
Об этом премьер написал на своей странице в Facebook, передаэ Еспресо.TV .
"Предложу правительству рассмотреть возможность объявления нового конкурса для привлечения компаний по добыче газа на украинском шельфе Черного моря", - отметил Гройсман.
Он отметил, что для Украины добыча газа на шельфе Черного моря - это вопрос не только энергетической независимости, но и геополитики, "учитывая непосредственную близость газоносных участков к оккупированному Крыму".
"Когда мы объявили этот конкурс - рассчитывали на участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon. Ход конкурса и его результаты, которые определила межведомственная комиссия при Минэнерго, показали, что конкурс был недостаточно представительным, недостаточно конкурентным и в целом не оправдал ожиданий в части прихода на наш рынок игроков высшей мировой лиги газодобытчиков ", - добавил премьер.
- 12 апреля 2019 года Кабинет министров объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Срок действия соглашения - 50 лет.
- 26 июля победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции (СРП) углеводородного участка "Дельфин" была признана американская Trident Acquisitions Corp.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют