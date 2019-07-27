Кабмин готовит новый конкурс на разработку шельфа Черного моря

27 июля, 2019, 14:11

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен предложить Кабинету Министров рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка на шельфе Черного моря

Об этом премьер написал на своей странице в Facebook, передаэ Еспресо.TV .

"Предложу правительству рассмотреть возможность объявления нового конкурса для привлечения компаний по добыче газа на украинском шельфе Черного моря", - отметил Гройсман.

Он отметил, что для Украины добыча газа на шельфе Черного моря - это вопрос не только энергетической независимости, но и геополитики, "учитывая непосредственную близость газоносных участков к оккупированному Крыму".

"Когда мы объявили этот конкурс - рассчитывали на участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon. Ход конкурса и его результаты, которые определила межведомственная комиссия при Минэнерго, показали, что конкурс был недостаточно представительным, недостаточно конкурентным и в целом не оправдал ожиданий в части прихода на наш рынок игроков высшей мировой лиги газодобытчиков ", - добавил премьер.