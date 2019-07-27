ЦИК отменила пересчет голосов в округе, где победил Балога

27 июля, 2019, 22:06

Центральная избирательная комиссия отменила пересчет голосов на округе в Закарпатье, где победил Виктор Балога

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА в facebook.

Повторный подсчет голосов на 133 избирательных участках 69-го избирательного округа с центром в Мукачево на Закарпатье был отменен решением Центральной избирательной комиссии.

"В заседании ОИК №69 объявлен очередной "технический" перерыв до понедельника 09:00. Сегодня стало известно, что ЦИК отменила пересчет голосов на 133 УИК округа", - говорится в сообщении.

По информации наблюдателя от ОПОРЫ, в субботу перечислили результаты только четырех УИК, и были обнаружены некоторые различия.