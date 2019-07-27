ЦИК отменила пересчет голосов в округе, где победил Балога
27 июля, 2019, 22:06
Центральная избирательная комиссия отменила пересчет голосов на округе в Закарпатье, где победил Виктор Балога
Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА в facebook.
Повторный подсчет голосов на 133 избирательных участках 69-го избирательного округа с центром в Мукачево на Закарпатье был отменен решением Центральной избирательной комиссии.
"В заседании ОИК №69 объявлен очередной "технический" перерыв до понедельника 09:00. Сегодня стало известно, что ЦИК отменила пересчет голосов на 133 УИК округа", - говорится в сообщении.
По информации наблюдателя от ОПОРЫ, в субботу перечислили результаты только четырех УИК, и были обнаружены некоторые различия.
- 27 июля в Закарпатской области окружная избирательная комиссия на одномандатном округе, где победил Виктор Балога, начала пересчет голосов .
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