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Espreso.tvВыборы 2019ЦИК отменила пересчет голосов в округе, где победил Балога

ЦИК отменила пересчет голосов в округе, где победил Балога


фото: facebook
Центральная избирательная комиссия отменила пересчет голосов на округе в Закарпатье, где победил Виктор Балога

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА в facebook.

Повторный подсчет голосов на 133 избирательных участках 69-го избирательного округа с центром в Мукачево на Закарпатье был отменен решением Центральной избирательной комиссии.

"В заседании ОИК №69 объявлен очередной "технический" перерыв до понедельника 09:00. Сегодня стало известно, что ЦИК отменила пересчет голосов на 133 УИК округа", - говорится в сообщении.

По информации наблюдателя от ОПОРЫ, в субботу перечислили результаты только четырех УИК, и были обнаружены некоторые различия.

  • 27 июля в Закарпатской области окружная избирательная комиссия на одномандатном округе, где победил Виктор Балога, начала пересчет голосов .
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