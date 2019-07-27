17 лет назад произошла Скниловская трагедия

27 июля, 2019, 09:10

27 июля 2002 года на военном аэродроме Скнилов во Львове произошла катастрофа, которую называют самой масштабной на авиашоу в современной истории

Самолет Су-27, который выполнял фигуры высшего пилотажа, неожиданно стал падать и врезался в толпу зрителей. Тогда погибли 77 человек, 28 из них - дети, более 350 получили ранения, у нескольких человек диагностировали серьезные психические заболевания, напоминает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

Никаких предчувствий не было: люди верили, что организаторы шоу гарантировать полную безопасность, вспоминает Иван Куц, который сейчас возглавляет ОО "Скниловская трагедия", которая объединяет пострадавших.

Подобное шоу проходило пять лет назад, в 1997-м.

"Самолет был полностью управляемый, до конца, - говорит Куц. - Это было на высоте 250 метров, я видел все, от начала до конца!".

Куц тот день потерял половину семьи. На авиашоу он пошел с женой, 20-летним сыном и 13-летней дочерью. Живыми остались только родители - их дети Андрей и Зоряна погибли.

"В деле есть слова" биологическая масса ". Это то, что осталось от наших детей, от родных. Это были не люди, это было кровавое месиво, - вспоминает Иван Куц. - Я видел мать, которая держала на руках девятимесячного ребенка . Так вот, голова ребенка откатилась в сторону, как капуста, а глаза были открыты. Трупный запах стоял еще долго ".

Очевидцы также упоминают, что больше всего поражало то, что машины скорой помощи не пропускали на поле, поскольку сначала давали "зеленый свет" генеральским автомобилям, которые спешно покидали территорию катастрофы. Военные срывали с себя погоны и даже гимнастерки: вероятно, боялись, что люди будут их бить, обвинять в произошедшем.