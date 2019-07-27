1031-летие Крещения Руси-Украины: на этих выходных в Киеве пройдет три отдельных крестных шествий, центр города перекрыт

27 июля, 2019, 10:09

27 и 28 июля 2019 на время проведения общегородских мероприятий к 1031-летию крещения Киевской Руси-Украины вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта Киева

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, 27 июля, с начала движения до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на ул.Трехсвятительской (от Михайловской до Европейской пл.), ул.Крещатик (от ул.Богдана Хмельницкого до Европейской пл.), Владимирском спуске (от почтовой до Европейской пл.), ул. Грушевского (от ул.Цитадельной к Европейской пл.), ул.Ивана Мазепы, ул.Лаврская, работу автобусов маршрута № 114 будет организовано на участках от ул.Милославская до Почтовой площади по постоянной схеме, далее Боричев спуск - Почтовая площадь - ул .Набережно-Крещатицкая - дальше постоянным маршрутом; от железнодорожного вокзала "Центральный" - ул. С. Петлюры - б-р Т. Шевченко - ул.Леонтовича - ул. Б. Хмельницкого - ул.Владимирская - Софийская пл.

Работу автобусного маршрута № 24 будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" до ул. Софиевской.

Работу автобусного маршрута № 62 будет организовано от Ботанического сада до б-ра Леси Украинки (до ул.Новогоспитальной).

Работу автобусов маршрута № 55 будет организовано от Дарницкого площади до вул.Старонаводницкая по собственной трассой, далее - ул. Генерала Алмазова - б-р Леси Украинки - Тараса Шевченко - ул.Еспланадна - ул. Рогнединская - ст. м. "Дворец Спорта" - ул. Рогнединская - ул.Шота Руставели - б-р Леси Украинки- ул. Генерала Алмазова - ул. Старонаводницкая, дальше по собственному маршруту.

Работу троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от ст. м. "Выдубичи" до б-ру Леси Украинки (до ул.Новогоспитальной).

28 июля с начала движения до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на ул.Владимирской (от ул.В. Житомирской к ул.Ирининская), Владимирском проезде, ул.Софиевская, ул.Аллы Тарасовой, ул.Малая Житомирская, Рыльском пер., Михайловском пер., ул.Михайловская, ул.Костельна, ул.Трехсвятительской, ул. Б. Житомирской (на участке от Владимирской до ул.Михайловская) движение общественного транспорта будет организовано: троллейбусы маршрута № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская"; троллейбусы маршрута №№ 16, 18 соответственно от ул.Академика Туполева и вул.Сошенка до Воздухофлотского путепровода; автобусы маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Европейской пл.

Работу автобусов маршрута № 114 будет организовано на участках от ул.Милославська к Европейской пл.; от железнодорожного вокзала "Центральный" до б-ра Тараса Шевченко по собственной схеме, далее ул.Большая Васильковская - ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Льва Толстого - ул.Владимирская - б-р Тараса Шевченко - в обратном направлении по собственной схеме.

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Сейчас представители Московского патриархата собираются рядом с Украинским домом. Проход оттуда на Майдан Независимости перекрыто силами Нацполиции.

В субботу, 27 июля, пройдет их крестный ход, а в воскресенье, 28-го, запланированные акции Православной церкви Украины и так называемого Киевского патриархата во главе с почетным патриархом Филаретом.

Крестный ход Московского патриархата начнется в 13:30 по маршруту от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры. 28 июля в 9:00 состоится торжественная литургия в Успенского собора, которую проведенное митрополит Онуфрий.

В свою очередь сторонники Филаретом соберутся 28 июля в 12:00 вблизи Владимирского кафедрального собора.

Зато в ПЦУ следующая программа :



8:30 - в Святой Софии начнется божественная литургия;



10:30 - крестный ход пойдет от Софийского собора через Владимирский проезд, Михайловскую площадь, улица Трехсвятительская в парк Владимирская горка, где рядом с памятником князю Владимиру Великому будет совершен торжественный молебен.

Предварительно ПЦУ заявила об участии в ходе не менее 20 тыс. человек.