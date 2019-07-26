Зозуля рассказал, где мог бы продолжить карьеру

26 июля, 2019, 15:43

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля рассказал, какие были варианты продолжения карьеры

Слова украинца приводит официальный сайт "Альбасете" .

"У меня были предложения от других клубов из Примеры. Но считаю, что все еще обязан "Альбасетt" и фанам за поддержку, которую они дают нам. У меня с ними свои счеты, поэтому я и решил остаться. Помню и всегда буду помнить, что "Альбасете" принял меня в трудный момент карьеры. Должен много клубу, в первую очередь - повышение в классе. Тогда я смогу сказать, что сделал все, что мог и смогу остаться или уйти. Очень благодарен городу Альбасете и фанам этой команды за их поддержку в течение сезона. Прекрасно видеть их на всех стадионах, где они поддерживают тебя. В этом году сделаем все возможное, чтобы они продолжали верить в нас, а мы сможем подняться в Ла Лигу. Думаю, этот город должен быть там. Считаю, здесь собрана очень хорошая команда. Сейчас идет тяжелый предсезонный период, мне нравится наш состав. Как и в прошлом году, будем стремиться пробиться в плей-офф, чтобы получить повышение в классе. Важно, что в раздевалке мы - семья, игроки очень быстро адаптируются ", - сказал Зозуля.