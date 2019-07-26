Зеленский сравнил Украину с канадским баскетбольным клубом

26 июля, 2019, 13:43

Об этом сообщает канал Владимира Зеленского в YouTube.

"В Канаде только одна профессиональная команда - "Торонто". И она чемпион НБА. Вы не удивитесь, если я скажу, что баскетбол - не мой любимый вид спорта. Но пример "Торонто" иллюстрирует задачу Украины и украинцев - победить, когда никто не ждет. Объединившись, сделать невозможное", - сказал Зеленский.