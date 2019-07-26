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Espreso.tvОбществоЗеленский сравнил Украину с канадским баскетбольным клубом

Зеленский сравнил Украину с канадским баскетбольным клубом


фото: Rabinovich.TV
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Канаде сравнил путь Украины с чемпионством "Торонто"

Об этом сообщает канал Владимира Зеленского в YouTube.

"В Канаде только одна профессиональная команда - "Торонто". И она чемпион НБА. Вы не удивитесь, если я скажу, что баскетбол - не мой любимый вид спорта. Но пример "Торонто" иллюстрирует задачу Украины и украинцев - победить, когда никто не ждет. Объединившись, сделать невозможное", - сказал Зеленский.

  • 22 июля президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта Украины.

 

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