Зеленский рассказал, просил ли у него что-то Пинчук в обмен на возвращение Кучмы в ТКГ

26 июля, 2019, 12:42

Об этом он сказал журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

В ответ на вопрос журналистов, просил ли олигарх Виктор Пинчук что-то в обмен на то, чтобы убедить Леонида Кучму возглавить Трехстороннее контактную группу в Минске, президент Владимир Зеленский отметил, что никто у него "ничего не просит, все знают, чем это закончится".

Журналисты спросили у президента, озвучивал ли ему олигарх Пинчук условия, на которых он согласится убеждать Кучму представлять Украину на переговорах в Минске.

"Все знают, что никто у меня ничего не просит. Все знают, чем это закончится", - сказал Зеленский. На уточняющий вопрос, сидел ли Пинчук просто рядом и помогал уговаривать Кучму, он добавил: "Так и есть. Это правда".

Относительно аргументов, которые были у Пинчука, Зеленский отметил: "Что это надо государству - и все. А какие у него могут быть аргументы?".

Вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.

Около 19 часов вечера пятницы автомобиль олигарха уехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения.

Эту же машину и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы журналисты заметили у тех же ворот Администрации президента Зеленского также во вторник 28 мая.

После публикации новости у Владимира Зеленского объяснили, что Пинчук приезжал тогда в АП с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой для консультаций по возвращению последнего в мински пйроцесс.