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Espreso.tvМирИзбран новый директор МАГАТЭ

Избран новый директор МАГАТЭ

Представитель Румынии Корнел Феруце был избран исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)

Об этом сообщает Укринформ .

"После недавней смерти генерального директора Юкии Амано, с целью обеспечения надлежащего и бесперебойного функционирования агентства, Совет управляющих решил назначить Корнелла Феруце исполняющим обязанности генерального директора до тех пор, пока гендиректор не займет должность", - сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.

Напомним, 22 июля умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

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