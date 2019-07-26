Избран новый директор МАГАТЭ

26 июля, 2019, 13:39

Представитель Румынии Корнел Феруце был избран исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)

Об этом сообщает Укринформ .

"После недавней смерти генерального директора Юкии Амано, с целью обеспечения надлежащего и бесперебойного функционирования агентства, Совет управляющих решил назначить Корнелла Феруце исполняющим обязанности генерального директора до тех пор, пока гендиректор не займет должность", - сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.

Напомним, 22 июля умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.