Из аэропорта Бразилии украли тонну золота

26 июля, 2019, 08:32

Неизвестные в грузовом терминале международного аэропорта Сан-Паулу-Гуарульюс захватили заложников и украли 750 фунтов золота

Об этом сообщает Globo.

Пятеро злоумышленников приехали в аэропорт на авто, разрисованном в полицейские цвета.

Преступники удерживали диспетчера в заложниках, поэтому имели доступ к внутренней информации. Для кражи золота они использовали погрузчик.

Затем они скрылись на авто, которое похоже на авто скорой медицинской помощи. В фургоне вместе с преступниками находится украденное золото.

Воров до сих пор не нашли.