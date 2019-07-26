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Espreso.tvОбществоИз аэропорта Бразилии украли тонну золота

Из аэропорта Бразилии украли тонну золота

Неизвестные в грузовом терминале международного аэропорта Сан-Паулу-Гуарульюс захватили заложников и украли 750 фунтов золота

Об этом сообщает Globo.

Пятеро злоумышленников приехали в аэропорт на авто, разрисованном в полицейские цвета.

Преступники удерживали диспетчера в заложниках, поэтому имели доступ к внутренней информации. Для кражи золота они использовали погрузчик.

Затем они скрылись на авто, которое похоже на авто скорой медицинской помощи. В фургоне вместе с преступниками находится украденное золото.

Воров до сих пор не нашли.

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