Из аэропорта Бразилии украли тонну золота
26 июля, 2019, 08:32
Неизвестные в грузовом терминале международного аэропорта Сан-Паулу-Гуарульюс захватили заложников и украли 750 фунтов золота
Об этом сообщает Globo.
Пятеро злоумышленников приехали в аэропорт на авто, разрисованном в полицейские цвета.
Преступники удерживали диспетчера в заложниках, поэтому имели доступ к внутренней информации. Для кражи золота они использовали погрузчик.
Затем они скрылись на авто, которое похоже на авто скорой медицинской помощи. В фургоне вместе с преступниками находится украденное золото.
Воров до сих пор не нашли.
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