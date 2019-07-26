Иран запустил баллистическую ракету
26 июля, 2019, 10:44
На фоне роста напряженности в отношениях со США и Великобританией Иран провел испытания баллистической ракеты
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники в Пентагоне.
"По словам представителя Пентагона, ракета "Шахаб-3" пролетела 1000 км, не представляя угрозы для судоходства или баз США", - говорится в сообщении. Она упала в пустыне неподалеку от Тегерана.
Отмечается, что, вероятно, Иран испытал ракету средней дальности, чтобы улучшить "дальность и точность" своего вооружения.
Напомним, в феврале Иран осуществил успешный пуск крылатой ракеты с подводной лодки.
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