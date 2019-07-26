Иран запустил баллистическую ракету

"По словам представителя Пентагона, ракета "Шахаб-3" пролетела 1000 км, не представляя угрозы для судоходства или баз США", - говорится в сообщении. Она упала в пустыне неподалеку от Тегерана.

Отмечается, что, вероятно, Иран испытал ракету средней дальности, чтобы улучшить "дальность и точность" своего вооружения.

Напомним, в феврале Иран осуществил успешный пуск крылатой ракеты с подводной лодки.