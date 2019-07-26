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Espreso.tvОбществоВстречаюсь с разными людьми: Гройсман уклонился от прямого ответа о встрече с олигархом Пинчуком

Встречаюсь с разными людьми: Гройсман уклонился от прямого ответа о встрече с олигархом Пинчуком


фото: nv.ua
Премьер-министр Украины ушел от прямого ответа на вопрос, имел ли он тайную встречу с олигархом Виктором Пинчуком

Владимир Гройсман стал гостем в эфире "Радио НВ".

"Я время от времени встречаюсь с разными людьми. В том числе - с представителями крупного бизнеса. Я не делаю из этого никаких тайн - ничего", - сказал он в ответ на вопрос журналиста, была ли встреча с Пинчуком.

Визит премьера в загородное поместье олигарха Пинчука "Схемы" зафиксировали еще 14 июня - то есть, около полутора месяцев назад. Однако до момента обнародования материала никто из участников встречи о ней не сообщил публично.

Кроме того, журналисты обратились к главе правительства с просьбой объяснить вечерний длительный визит в загородное поместье олигарха Пинчука и не получили от него ответа.

В эфире НВ Гройсман заявил, что посмотрел сюжет - но "ничего из него не понял". И уклонился от ответа на вопрос журналиста, узнал ли он на видео свой автомобиль: "Вы видели мой кортеж? Вы видели мой автомобиль?"

В то же время, в расследовании был показан не кортеж премьер-министра, а один автомобиль, которым он пользуется.

Ранее "Схемы" рассказали о непубличном визите премьер-министра Владимира Гройсмана в загородное поместье олигарха Виктора Пинчука, который состоялся 14 июня. Одновременно с председателем правительства там же находился и глава МВД Арсен Аваков.

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