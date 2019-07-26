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Espreso.tvОбществоВ Укрзализныце сменили директора по закупкам

В Укрзализныце сменили директора по закупкам


фото: uz.gov.ua
Директором по закупкам АО "Укрзализныця" назначен Сергей Довгаленко

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы ставим цель усилить в компании процессы, связанные с закупками, их планированием, контролем и учетом. Поэтому эту позицию занял менеджер с большим опытом работы в данной сфере", - отметил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

Известно, что с 2009 года Довгаленко занимал руководящие должности, в частности, директора по закупкам в телекоммуникационных компаниях - Telecommunications Company, Bakcell (Азербайджан) и в авиакомпании - Etihad Airways (Абу Даби, ОАЭ).

Также он работал в украинском представительстве LM Ericsson International AB и ГП "Reichle & De-Massari Украина". В 2002 году в качестве директора по закупкам и логистике он присоединился к ООО "Голден Телеком".

"Под его руководством была построена система закупок, введены тендерные процедуры и подчинены закупки в региональных дирекциях, введен проект развития новой мобильной сети", - говорится в сообщении.

С 2007 по 2009 годы работал в должности директора по закупкам и логистике ОАО "Фарлеп-Инвест" (телекоммуникационная группа Vega).

 

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