В Украине пациенты с раком крови получат эффективные бесплатные лекарства

26 июля, 2019, 12:25

МЗ Украины закупило более 4 тыс. флаконов препарата аспарагиназ для лечения онкогематологических заболеваний

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Отмечается, что лекарств достаточно, чтобы обеспечить почти всю заявленную потребность. Они вскоре будут доступны в регионах.

Препарат используют для лечения взрослых и детей с диагнозом острый лимфобластный лейкоз.

"Закупленный препарат аспарагиназа в разы эффективнее, чем лекарства, которые закупались раньше. В почти 92% случаев лечение рекомбинантной аспарагиназой наступает ремиссия, а употребление препарата в течение 2 лет снижает вероятность возникновения рецидива до 98%", - рассказали в Минздраве.

Пациенты могут проверить наличие бесплатных лекарств в их регионе. Медучреждения должны размещать информацию о закупленых за государственные средства препараты, а также их распределении в конкретном регионе. Проверить остатки в каждой области можно в таблице .