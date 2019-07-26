В США возобновят исполнение смертных приговоров

26 июля, 2019, 10:28

В США федеральные власти решили восстановить исполнение смертных приговоров после перерыва почти в 20 лет

Как заявили в министерстве юстиции страны, с 9 декабря 2019 года планируется казнить пятерых заключенных в тюрьме Терре-Хот в Индиане, сообщает DW .

Речь идет о наиболее жестоких преступниках, все они были осуждены за убийства, в том числе детей.

Все осужденные ожидают казни более 15 лет. Для исполнения смертных приговоров будет применена смертельная доза психотропного препарата пентобарбитал.

Мораторий на смертную казнь на федеральном уровне был неформальным, Минюст США проверял процедуру применения смертельной инъекции. Однако за это время высшая мера наказания осуществлялась отдельно в некоторых штатах.

В настоящее время в США приговорили к смертной казни более 2600 человек. В ряде штатов, в частности, Нью-Йорке, наказание запрещено.